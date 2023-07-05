Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8, 2022'nin mayıs ayına göre yüzde 0,5 geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 1,5 düştü.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 1,3 azalacağı yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta yıllık bazda en fazla yüzde 36,3 ile Macaristan'da, yüzde 21 ile Slovakya'da ve yüzde 12 ile Letonya'da arttı. Yıllık ÜFE, Yunanistan'da yüzde 10,6, İrlanda'da yüzde 9,7 ve Belçika'da yüzde 9,6 geriledi.