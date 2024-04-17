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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 12:49

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 12:49

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 oldu.

Piyasa beklentileri, martta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.

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