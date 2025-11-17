Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

CANLI BORSA
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ani soğuk hava dalgası nedeniyle talebin artması, fiyatların son 1,5 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasına yol açtı. Buna karşın, doğal gaz depolarındaki doluluk oranı geçen yılın gerisinde kaldı.

Avrupa'nın en likit ve en çok referans alınan doğal gaz piyasası olan TTF'de, doğal gaz vadeli fiyatları 13 Kasım'da megavatsaat başına 30,5 euro ile son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlanarak 31 euronun üzerine çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte, ani hava sıcaklığı düşüşü ve artan ısınma talebi etkili oldu.

DEPO DOLULUK ORANI GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Avrupa Birliği doğal gaz depolarının doluluk oranı şu anda yüzde 82 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 91,27 idi. Depolardaki bu düşüş, önümüzdeki iki haftada daha fazla gaz çekileceğine işaret ediyor.

Norveç'ten gelen boru hattı akışlarında önemli bir değişiklik görülmezken, LNG ithalatı güçlü seyrediyor. Ancak bu artış talebi tamamen karşılamaya yetmiyor.

LNG İTHALATINDA ARTIŞ

Avrupa'nın bu yılki LNG ithalatı 101,38 milyon tona ulaşarak geçen yıla göre 16,75 milyon tonluk artış kaydetti. Öte yandan Ukrayna, Aralık 2024-Mart 2025 dönemi için ABD LNG'sini Yunanistan üzerinden tedarik ederek olası kış risklerine karşı hazırlık yaptı.

