Avustralya işgücü piyasasında sıkılaşma sürüyor

Avustralya işgücü piyasası Temmuz ayında beklenenden daha sıkı seyretti ve işsizlik oranı hafifçe düşerek, Avustralya Merkez Bankası (RBA) üzerindeki faiz indirim baskısını bir miktar azalttı.

Bu durum, ekonominin dirençli yapısını gösterirken, RBA'nın enflasyonu hedef aralıkta tutma çabalarına destek verdi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin işsizlik oranının Haziran ayındaki %4,3'ten Temmuz'da %4,2'ye gerilediğini belirtti. Analistlerin beklentisi de işsizlik oranının açıklandığı seviyeye ineceği yönündeydi.

Ekonomi Temmuz ayında 24.500 yeni iş yaratırken, tam zamanlı istihdam 60.500 artış gösterdi. Kadınların tam zamanlı işlerdeki artışı 40.000 olarak gerçekleşerek, kadın işgücüne katılım oranını rekor seviyeye taşıdı.

Bu veriler, RBA Başkanı Michele Bullock'un Salı günü yaptığı, iş piyasasının bazı alanlarda hala sıkı olduğuna dair yorumlarıyla tutarlılık gösterdi. Temmuz ayında işsizlik oranında keskin bir artış yaşansaydı, RBA üzerinde daha fazla faiz indirimi yapma baskısı artabilirdi.

RBA, işsizliği düşük seviyelerde tutmak için çabalarken, enflasyonu %2 ila %3 hedef bandında tutmaya özen gösteriyor.

Salı günü politika faizini bu gevşeme döngüsünde %3,60'a indiren RBA, ekonomik büyümenin zayıf kalması ve enflasyonun kontrol altında beklenmesi nedeniyle daha fazla kesinti olasılığının bulunduğunu belirtmişti.

Verilere göre, eksik istihdam oranı Temmuz ayında 0,1 yüzde puan düşüşle %5,9'a gerilerken, bu oran geçen yılın aynı ayına göre 0,5 yüzde puan daha düşüktü. İşsizlik ve eksik istihdam oranlarını birleştiren eksik kullanım oranı ise 0,2 yüzde puan düşüşle %10,1'e geriledi. Bu, bir yıl önceki Temmuz ayına göre 0,4 yüzde puan daha düşüktü.