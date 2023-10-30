Avustralya'da faiz artırım ihtimali güçlendi

Avustralya İstatistik Bürosundan(ABS) yapılan açıklamaya göre, Eylü ayında öncü verilerle mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece perakende satışlar 35,54 milyar Avustralya dolarından 35,87 milyar Avustralya doları seviyesine yükseldi.

ABS Perakende İstatistikleri Başkanı Ben Dorber, "Eylül ayındaki güçlü artış Perakende sektöründeki çeşitli faktörlerden kaynaklandı. Baharın normalden daha sıcak başlaması, büyük mağazalarda, ev eşyalarında ve giyim perakendecilerinde ciroyu artırdı; donanım, bahçe işleri ve giyim eşyalarına daha fazla harcama yapıldı. Ayrıca ev eşyası perakendeciliğindeki ciroya da yeni bir iPhone modelinin piyasaya sürülmesi ve Queensland'de İklim Akıllı Enerji Tasarrufu İndirimi programının tanıtılması da eklendi." dedi.

Gıda perakendeciliğinde yüzde 0,1, ev eşyaları satışlarında yüzde 0,1 düşüşün olduğu söz konusu ayda, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 1,4, büyük mağazacılık satışları yüzde 0,6, kafe, restaurant ve hazır gıda hizmetleri yüzde 0,6 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyordu.