CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya'da faiz artırım ihtimali güçlendi

Avustralya'da faiz artırım ihtimali güçlendi

Avustralya'da perakende satışlar son 8 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Bu durum, tüketici harcamalarında bir miktar esneklik olduğunu ve bunun da önümüzdeki hafta Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) faiz artırma ihtimalini güçlendirdiğini gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 08:45

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 08:45

Avustralya İstatistik Bürosundan(ABS) yapılan açıklamaya göre, Eylü ayında öncü verilerle mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece perakende satışlar 35,54 milyar Avustralya dolarından 35,87 milyar Avustralya doları seviyesine yükseldi.

ABS Perakende İstatistikleri Başkanı Ben Dorber, "Eylül ayındaki güçlü artış Perakende sektöründeki çeşitli faktörlerden kaynaklandı. Baharın normalden daha sıcak başlaması, büyük mağazalarda, ev eşyalarında ve giyim perakendecilerinde ciroyu artırdı; donanım, bahçe işleri ve giyim eşyalarına daha fazla harcama yapıldı. Ayrıca ev eşyası perakendeciliğindeki ciroya da yeni bir iPhone modelinin piyasaya sürülmesi ve Queensland'de İklim Akıllı Enerji Tasarrufu İndirimi programının tanıtılması da eklendi." dedi.

Gıda perakendeciliğinde yüzde 0,1, ev eşyaları satışlarında yüzde 0,1 düşüşün olduğu söz konusu ayda, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 1,4, büyük mağazacılık satışları yüzde 0,6, kafe, restaurant ve hazır gıda hizmetleri yüzde 0,6 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir
Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü 27 Ekim 2023 12:25
Kazakistan’ın kredi not görünümünü iyileştirildi Kazakistan'ın kredi not görünümünü iyileştirildi 27 Ekim 2023 15:26
Tokyo’da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi Tokyo'da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi 27 Ekim 2023 09:03
Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir 27 Ekim 2023 08:59
Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak 27 Ekim 2023 08:48
Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 27 Ekim 2023 08:44
Etiyopya’nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı 28 Ekim 2023 14:54
Yellen: Tahvil getirilerinde yükseliş güçlü ABD ekonomisinin yansıması Yellen: Tahvil getirilerinde yükseliş güçlü ABD ekonomisinin yansıması 27 Ekim 2023 08:41
Altının gramı 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor 27 Ekim 2023 10:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi 27 Ekim 2023 16:53
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden kısmi kapanma açıklaması ABD Temsilciler Meclisi üyesinden kısmi kapanma açıklaması 27 Ekim 2023 08:38
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi 28 Ekim 2023 11:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,82
%-0,0177
DOLAR
999,16
%-0,0838
EURO
999,04
%-0,0962
ALTIN
1.026,06
%2,606
BORSA
1.004,09
%0,4094
DOLAR
1.002,52
%0,2521
EURO
984,03
%-1,5973
ALTIN
1.398,84
%39,8836
BORSA
1.031,26
%3,1261
DOLAR
1.037,39
%3,7391
EURO
1.089,87
%8,9869
ALTIN
1.938,06
%93,8056
BORSA
1.511,52
%51,1522
DOLAR
1.616,53
%61,6531
EURO
1.829,94
%82,9942
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler