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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 5 ay sonra düştü

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 5 aylık yükselişin ardından geriledi. Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, "Faizin 2022'de keskin şekilde artmaya başlamasından beri piyasanın geçirdiği sıfırlanma süreci göz önüne alındığında, 5 aylık artışın ardından konut fiyatlarında aylık düşüş yaşanması beklenmedik bir durum değil" dedi.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2024 11:29

Son Güncelleme Tarihi 05 Nisan 2024 11:29

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları, martta aylık bazda yüzde 0,1 geriledi, yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin konut fiyatlarına ilişkin mart ayı verileri açıklandı.

Buna göre, Birleşik Krallık'ta konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Konut fiyatları şubatta aylık bazda yüzde 0,3 yükselmişti.

Martta ortalama konut fiyatı, 288 bin 430 sterlin olarak hesaplandı.

Kuzey İrlanda, bu dönemde yüzde 4,3 ile konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı bölge oldu. Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 194 bin 743 sterline yükseldi.

İskoçya'da ortalama konut fiyatı martta yıllık bazda yüzde 2,1 ve Galler'de yüzde 1,9 arttı.

Londra, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu şehir pozisyonunu korudu. Londra'da ortalama konut fiyatı yüzde 0,4 arttı ve 539 bin 917 sterlin olarak hesaplandı.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, martta ortalama konut fiyatlarının çeyreklik bazda yüzde 2 ve yıllık bazda yüzde 0,3 arttığını belirtti.

Geçen ay konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 gerilediğine işaret eden Kinnaird, "Özellikle faizin 2022'de keskin şekilde artmaya başlamasından beri piyasanın geçirdiği sıfırlanma süreci göz önüne alındığında, 5 aylık artışın ardından konut fiyatlarında aylık düşüş yaşanması beklenmedik bir durum değil. Buna rağmen konut fiyatları, önemli ölçüde yükselen borçlanma maliyetleri karşısında şaşırtıcı bir direnç gösterdi." ifadesini kullandı.

Potansiyel alıcıların ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşamaya devam ettiğini ve daha ucuz sabit vadeli anlaşmalar yapan ev sahiplerinin henüz yüksek faizin tam etkisini hissetmediğini belirten Kinnaird, şunları kaydetti:

"Bu da konut piyasasının hala tam olarak uyum sağlayamadığı ve satıcıların mülklerini buna göre fiyatlandıracağı anlamına geliyor. Ülkede çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek seyretmesi nedeniyle finansal piyasalar faiz indirimleri ve bunun zamanlaması konusunda daha az iyimser hale geldi. Bu durum, yılın başlarında piyasada hareketliliğin artmasını sağlayan mortgage oranlarındaki düşüşü durdurdu. Genel tabloya baktığımızda, fiyatlar son birkaç yılda fazla değişmedi, 2022 baharından bu yana dar bir aralıkta hareket ediyor ve hala salgın öncesi seviyelerin neredeyse 50 bin sterlin üzerinde. Ancak konut piyasası, faiz oranlarındaki değişikliklerin ölçeğine ve hızına duyarlı olmaya devam ediyor."

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