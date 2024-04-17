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Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerine göre Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası martta yıllık bazda yüzde 9,2 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 14:11

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 14:11

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, Birleşik Kralık'ta Şubat 2024'te ortalama konut kirasında yıllık bazda yüzde 9 olan artış, martta yüzde 9,2'ye yükseldi.

Ortalama konut kirası geçen ay İngiltere'de yüzde 9,1 artışla 1285 sterlin, Galler'de yüzde 9 artışla 727 sterlin ve İskoçya'da yüzde 10,5 artışla 947 sterlin oldu.

Kuzey İrlanda için hesaplanan güncel verilere göre, ortalama konut kirası Ocak 2024'te ülkede yıllık bazda yüzde 10,1 yükseldi.

İngiltere'de konut kirasının en fazla arttığı bölge yüzde 11,2 ile Londra'da kayıtlara geçerken, en düşük artış yüzde 6,1 ile kuzey doğu İngiltere'de görüldü.

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları da Şubat 2024'te yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Ortalama konut fiyatları Birleşik Krallık'ta Ocak 2024'te yüzde 1,3 artmıştı.

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