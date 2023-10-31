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BOJ para politikasında değişikliğe gitti

Japonya Merkez Bankası (BOJ), artan fiyatlar ve Japon yeninin devam eden düşüşüne yanıt olarak para politikasında değişikliğe gitti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 08:45

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 08:45

Japonya Merkez Bankası (BOJ), getiri eğrisi kontrolü (YCC) olarak adlandırılan politikasında üç ay içinde yaptığı ikinci düzenlemede, para politikası çerçevesine daha fazla esneklik getirmeye karar verdi ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri için yeni referans noktası olarak %1,0'i kullanmaya karar verdi.

Merkez bankası, 10 yıllık JGB getirilerinin artı veya eksi %0,5 civarında dalgalanması gerektiği yönündeki ifadeyi kaldırdı.

BOJ, kısa vadeli faizleri eksi %0,1 ve 10 yıllık JGB getirilerini sıfır civarında hedefleyen genel YCC çerçevesini koruyor.

Nikkei gazetesi pazartesi günü BOJ'un 10 yıllık JGB getirilerinin %1'in üzerine çıkmasına izin vermek için YCC çerçevesinde bir ayarlama yapmayı düşündüğünü yazmıştı.

BOJ kısa vadeli faiz oranlarını eksi %0,1 olarak hedeflemeye devam edecek.

Politika değişikliklerinin yanı sıra BOJ, enflasyon tahminlerini de yükselterek negatif kısa vadeli faiz oranlarından çıkış gibi para politikasında olası bir normalleşmenin önünü açtı.

BOJ, üç aylık ekonomik projeksiyonlarına ilişkin ayrı olarak yayınladığı güncellemede, önümüzdeki Mart ayında sona erecek mali yıl için çekirdek enflasyon (taze gıda fiyatları hariç) medyan tahminini %2,5'ten %2,8'e yükseltti. Banka ayrıca 2024 mali yılı için %1,9'dan %2,8'e ve 2025 mali yılı için %1,6'dan %1,7'ye yükselen fiyat artışları öngördü.

Bu tahminler BOJ'un çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü yıl da %2 olan hedefinin üzerinde kalacağını öngördüğü anlamına geliyor.

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