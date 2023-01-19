Columbia Üniversitesi öğretim görevlisi Takatoshi Ito, enflasyonun beklentileri aşması halinde Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıl vadeli tahvil için getiri tavanını yıl ortasına kadar yüzde 0,75 veya 1,0 seviyesine yükseltebileceğini savundu.

Ancak Ito, BOJ'un böyle bir adımı Başkan Kuroda'nnın görev döneminin sona ereceği Nisan ayına kadar atmayacağını öngördüğünü de söyledi.

Kuroda ile yakın temastaki isimlerden biri olarak bilinen ve BOJ Yönetim Kurulu üyeliğine adaylar arasında gösterilen Ito, "Eğer ekonomi iyileşir ve enflasyon yüksek kalmaya devam eder ise, BOJ'un para politikasını sıkılaştırmaya getiri eğrisini dikleştirecek adımlar ile başlaması büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

BOJ'un Aralık ayında getiri tavanını yükseltmesinin doğru bir adım olduğunu savunan Ito, "Getiri tavanını yüzde 0,75 veya 1,0'a yükseltmek ultra gevşek para politikasını normalleştirmeye doğru kesinlikle bir sonraki adım" diye konuştu.