Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in kabul edilemez derecede yüksek enflasyonu aşağı getirmesi gerektiğini ve bunun için atılacak adımların işsizlik oranında artışa neden olacağını söyledi. Ancak Collins, ABD ekonomisinde bir resesyonun kaçınılmaz olmadığını, fiyat baskılarının hali hazırda tepe yapmış olabilecekleri yönünde işaretler bulunduğunu söyledi.

"YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI GEREKTİREBİLİR"

Boston'da yerel bir ticaret odasında konuşan Collins, "Fiyat istikrarının daha yavaş istihdam büyümesi ve bir miktar daha yüksek işsizlik oranı gerektireceğini öngörüyorum" dedi.

FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Collins, "Ekonomide daha ılımlı bir yavaşlama hedefinin zorlu olsa da başarılabilir olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanırken, işletmelerin ve hane halklarının finansal durumlarının güçlü olmasının ve bazı alanlarda iş gücü açıklarının ekonomik aktivitede yavaşlamanın işsizlik oranı üzerinde daha ılımlı bir etki yapacağını ummasına yardım ettiğini vurguladı.