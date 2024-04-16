Çin ekonomisinde büyüme beklentileri aştı

Çin ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir büyüme gösterdi. Veriler, ekonominin politikalar ve talepteki artıştan destek aldığını ortaya koydu.

Resmi verilere göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Ocak-Mart döneminde yıllık %5,3 oranında büyüyerek analistlerin %4,8-,50 olan tahminlerini aştı. 2023 yılının son çeyreğinde büyüme yüzde 5,2 olmuştu.

Çin ekonomisi ilk çeyrkete bir önceki çeyreğe göre %1,6 büyüdü. 2024 son çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 artmıştı.

Beklenenden daha iyi gelen ekonomi verileri, Çin'in Mart ayı ithalat ve ihracat rakamlarındaki düşüşün yanı sıra aylardır süren deflasyonist baskıların ardından enflasyonda bir yavaşlama olduğunu bildirmesinden günler sonra geldi.

İlk çeyrekte sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artarken, perakende satışlar yıllık %4,7 oranında büyüdü. Ocak-Mart döneminde sabit yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 arttı.

Oxford Economics'ten Çin ekonomisti Louise Loo'ya göre, ekonominin ilk çeyrekteki büyümesi "geniş çaplı imalat performansı", Ay Yeni Yılı tatilleri nedeniyle artan hane halkı harcamaları ve yatırımları artırmaya yardımcı olan politikalarla desteklendi.

Louise Loo, "Ancak, Mart ayına ilişkin 'tek başına' faaliyet göstergeleri Yeni Yıl sonrası zayıflığa işaret ediyor. Mart ayındaki keskin ihracat düşük performansında görüldüğü gibi, dış talep koşulları da öngörülemez olmaya devam ediyor" dedi.

Loo, fazla stokların eritilmesi, tatil sonrası hane halkı harcamalarının normalleşmesi ve ihtiyatlı teşvikler gibi faktörlerin ikinci çeyrek büyümesini etkileyeceğini belirtti.