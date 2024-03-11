Çin Konut Bakanı: Gayrimenkul geliştiricileri gerekirse iflas etmeliler

Çinli yetkililer, Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştiricilerinin büyük bir kurtarma paketi almayacağını belirterek, "kitlelerin çıkarlarına zarar verenlerin" cezalandırılacağı uyarısında bulundu.



Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong düzenlediği basın toplantısında, "Ciddi şekilde iflas etmiş ve faaliyet gösterme kabiliyetini kaybetmiş gayrimenkul şirketleri için, iflas etmesi gerekenler iflas etmeli veya yasalara ve piyasa ilkelerine uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Kitlelerin çıkarlarına zarar veren eylemlerde bulunanlar kararlılıkla soruşturulacak ve yasalara uygun olarak cezalandırılacaktır. Gereken bedeli ödemeleri sağlanacaktır" dedi.



CNBC'nin haberine göre, Ni'nin yorumları, Evergrande'den Country Garden'a kadar büyük gayrimenkul geliştiricilerinin borçlarını ödeyemediği ve yeni konut satışlarındaki düşüşün gelecekteki işleri sorgulattığı bir dönemde geldi.



Ni, yetkililerin konut satışlarını ve uygun fiyatlı konutların geliştirilmesini teşvik edeceğini belirtirken, uzun vadenin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.