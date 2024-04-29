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Almanya'da yıllık enflasyon nisanda değişmedi

Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda değişmeyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 16:16

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon oranı, yükseliş beklentilerinin aksine nisan ayında değişmedi.

Böylece ülkede enflasyon oranı Nisan 2021'den beri en düşük değerinde kalmayı sürdürdü. Ülkede enflasyon Mayıs 2021'de ise yine yüzde 2,2 seviyesindeydi.

Piyasalardaki beklenti ise enflasyonun nisanda yüzde 2,3'e ulaşması yönündeydi.

AYLIK BAZDA 0,5 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,5 artış gösterdi.

AB uyumlu TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. AB uyumlu TÜFE martta yıllık yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın martta yüzde 3,3 olan gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, nisanda yüzde 3'e geriledi

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ise martta yüzde 3,3 seviyesinden nisanda yüzde 3'e geriledi.

KDV YÜZDE 7'DEN YÜZDE 19'A YÜKSELTİLDİ

Analistlere göre, Almanya'da nisanda çekirdek enflasyon oranının daha fazla düşmemiş olması temel olarak artan enerji maliyetlerinden kaynaklandı. Artan jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatları benzin, dizel ve kalorifer yakıtı fiyatlarını etkiliyor. Buna ek olarak, gaz ve kalorifer yakıtı satışlarında KDV 1 Nisan'da yüzde 7'den yüzde 19'a yükseltildi.

Bu arada, ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar nisanda bir yıl öncesine göre yüzde 0,5 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

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