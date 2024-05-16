BMO Capital S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti

BMO Capital Markets, S&P 500 Endeksi'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 2024 yılı sonu için beklentisini yukarı yönlü rezive etti

BMO Capital baş yatırım stratejisti Brian Belski, S&P 500 için yılsonu tahminini 5.600'e yükseltti. Revizyon, Belski'nin borsanın çok hızlı yükseldiği endişesiyle S&P 500'ün 5.100'e düşmesi gerektiği çağrısını yinelemesinden sadece iki ay sonra geldi.

"BİR NOKTADA ÖNEMLİ BİR GERİ ÇEKİLME"

Belski yayınladığı yatırımcı notunda, "Piyasadaki ivmenin gücünü hafife aldığımız açıkça ortaya çıktı" dedi. Yine de Belski, daha önce beklenenden daha yüksek bir seviyeden "bir noktada önemli bir geri çekilme" bekliyor.

BMO, hisse başına kazanç tahminlerini değiştirmeyerek 250 dolarda bıraktı ve rallinin temel ve makroekonomik dayanaklarının aynı kaldığını, momentumun ana itici güç olduğunu belirtti.