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Almanya GSYH büyüme tahmini düşürüldü

Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi 2024 GSYH büyüme tahminini düşürdü.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 09:29

Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi bu yılki ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Konsey yaptığı açıklamada, 2024 yılı için GSYH büyüme tahminini 2023 sonbaharında açıkladığı yüzde 0,7'den yüzde 0,2'ye indirdi.

GEÇEN YIL EN ZAYIF PERFORMANSI SERGİLEDİ

Enflasyonun düşmesi ve nominal ücretlerin yükselmesi beklenen Alman ekonomisinin 2025 yılında ivme kazanacağı ve büyümenin %0,9'a ulaşacağı öngörülüyor.

Alman ekonomisi geçen yıl %0,2 oranında küçülerek büyük Euro bölgesi ekonomileri arasındaki en zayıf performansı sergilemiş, yüksek enerji maliyetleri, cansız küresel siparişler ve rekor düzeydeki yüksek faiz oranları da bundan payını almıştı.

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