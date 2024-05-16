CME spot bitcoin ticareti başlatmayı planlıyor

Dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan CME Group, Wall Street para yöneticileri arasında kripto para sektörüne maruz kalmak için bu yıl artan talepten yararlanmayı amaçlayarak bitcoin ticaretini başlatmayı planlıyor.

Financial Times'ın görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan üç kişiye dayandırdığı haberine göre, Chicago merkezli grup, kripto para birimini düzenlenmiş bir pazarda alıp satmak isteyen tüccarlarla görüşmeler yapıyor. Bu çerçevede İsviçre merkezli piyasa için piyasa katılımcıları ile görüşmelerde bulundu.

HAZİNE BAZ TİCARETİNİN BÜYÜK KISMI CME PLATFORMLARINDA GERÇEKLEŞİYOR

Henüz kesinleşmemiş olan plan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ocak ayında doğrudan bitcoin'e yatırım yapan borsa fonlarını onaylamasının ardından, büyük Wall Street kurumlarının dijital varlıklar sektörüne daha fazla girmesi anlamına gelecektir.

Halihazırda bitcoin vadeli işlemlerine ev sahipliği yapan CME'de spot bitcoin ticaretinin başlatılması, yatırımcıların baz işlemleri olarak adlandırılan işlemleri daha kolay yapmalarına olanak sağlayacaktır. Profesyonel bitcoin tüccarları arasında yaygın bir strateji olan ve ABD Hazine piyasasının temelini oluşturan baz ticareti, dayanak varlığı satın alırken vadeli işlem satmak için borç para almayı ve ikisi arasındaki küçük boşluktan kazanç elde etmeyi içerir. Hazine baz ticaretinin büyük kısmı CME platformlarında gerçekleşmektedir.