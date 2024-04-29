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AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi

Otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki (AB) talebin karşılanabilmesi için yılda 8 kat fazla elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulması gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 14:17

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 14:17

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), elektrikli otomobillere yönelik altyapı yatırımları konusundaki raporunu yayımladı.

Raporda, AB'de elektrikli otomobillere yönelik mevcut şarj noktası sayısının karbon salımını azaltma hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

"8 KAT DAHA FAZLA ŞARJ NOKTASINA İHTİYACI OLACAK"

AB'deki elektrikli otomobil satışlarının 2017-2023 döneminde şarj noktası kurulumundan 3 kat daha hızlı arttığı belirtilen raporda, "Sektör tahminlerine göre, AB'nin 2030 yılına kadar yılda 8 kat daha fazla şarj noktasına ihtiyacı olacak." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, gelecekte elektrikli otomobil şarj altyapı açığının AB tahminlerinden çok daha fazla artabileceği kaydedildi.

"410 BİN ŞARJ NOKTASI KURULMASI GEREKLİ"

AB genelinde geçen yıl 150 bin civarında halka açık şarj noktası kurulduğu ve toplam sayının 630 binin üzerine çıktığı anımsatılan raporda, AB Komisyonunun 2030 yılına kadar toplam 3,5 milyon şarj noktası kurulumunu hedeflediği, bu amaca ulaşmak için de yılda yaklaşık 410 bin şarj noktası kurulması gerektiği belirtildi.

Raporda, ACEA'nın ise 2030 yılına kadar 8,8 milyon şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını öngördüğü, buna ulaşmak için yılda 1,2 milyon şarj istasyonu kurulumuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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