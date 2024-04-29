CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Avrupa'nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı

Avrupa'nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı

Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl 19 milyar metreküp düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 11:39

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 11:39

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024 yılına ilişkin doğal gaz raporunda bölgelerin üretimine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, küresel doğal gaz üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 4,08 trilyon metreküpe ulaştı. Söz konusu dönemde, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik'te doğal gaz üretiminde artış, Avrasya ve Avrupa'da ise düşüş yaşandı.

Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl önceki yıla göre 19 milyar metreküp (yüzde 8,2) düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Avrupa'da üç ana üretici Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın üretiminde sırasıyla 7 milyar, 5,5 milyar ve 4,6 milyar metreküp düşüş yaşandı.

Raporda bu düşüşün, bakım çalışmalarının uzaması ve bazı olgun gaz sahalarının kapatılması nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Norveç'in gaz üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 126 milyar metreküp seviyesinde kaldı. Norveç'in üretimindeki düşüş, temel olarak Kuzey Denizi'ndeki önemli üretim sahaları olan Troll sahası ve Kollsnes gaz işleme tesisindeki bakım süresinin uzamasından kaynaklandı.

Raporda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başladığına işaret edilen raporda, "Türkiye, Sakarya sahasından gaz üretiminin başlamasıyla yerli gaz arzını artırma konusunda önemli bir ilerleme kaydederek ithalata bağımlılığı azaltma ve enerji güvenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı." ifadesi kullanıldı.

Romanya'nın Karadeniz'de büyük gaz sahaları geliştirmeye yönelik stratejik planları olduğuna dikkat çekilen raporda, "Avrupa genelinde yaşanan diğer bazı gelişmeler, bölgenin gaz üretim kapasitesini güvence altına almaya ve genişletmeye yönelik devam eden çabaların göstergesi." görüşüne yer verildi.

Avrupa'nın geçen yılki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatındaki düşüşe de değinilen raporda, Türkiye'nin LNG ithalatındaki azalışa vurgu yapıldı.

Türkiye'nin satın aldığı LNG miktarındaki düşüşün ana sebebinin ülkede daha yüksek gaz üretimi ve daha düşük gaz tüketimi olduğu ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğal gaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda günlük 4 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararında Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında 27 Nisan 2024 11:38
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 27 Nisan 2024 09:43
Beklentilerin üzerinde: ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı Beklentilerin üzerinde: ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 26 Nisan 2024 16:26
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 26 Nisan 2024 15:52
Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu 26 Nisan 2024 15:46
Yabancılar 143 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 143 milyon dolarlık hisse senedi sattı 26 Nisan 2024 15:44
Avrupa’da dolu gaz fiyatlarının baskılanması bekleniyor Avrupa'da dolu gaz fiyatlarının baskılanması bekleniyor 26 Nisan 2024 14:55
Fitch’ten Türk Bankacılık sektörü değerlendirmesi Fitch'ten Türk Bankacılık sektörü değerlendirmesi 26 Nisan 2024 11:18
Fransızlar vergilerin artırılacağından endişeli Fransızlar vergilerin artırılacağından endişeli 26 Nisan 2024 11:03
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyretti Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyretti 26 Nisan 2024 10:25
Petrol fiyatları artış ivmesini koruyor Petrol fiyatları artış ivmesini koruyor 26 Nisan 2024 10:21
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Nisan 2024 10:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,23
%0,623
BORSA
997,84
%-0,2165
DOLAR
997,78
%-0,2217
ALTIN
997,11
%-0,289
EURO
1.029,29
%2,9291
BORSA
1.115,07
%11,5066
DOLAR
1.253,89
%25,3886
ALTIN
1.101,53
%10,1533
EURO
1.098,84
%9,8835
BORSA
1.125,96
%12,596
DOLAR
1.328,25
%32,8249
ALTIN
1.129,30
%12,9296
EURO
2.160,58
%116,0576
BORSA
1.725,21
%72,5207
DOLAR
2.244,04
%124,4036
ALTIN
1.745,07
%74,5068
EURO
BİST En Aktif Hisseler