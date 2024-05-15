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Kripto yatırım firması BlockTower Capital hacklendi

Kripto yatırım firması BlockTower Capital hacklenerek ana hedge fonu dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 09:11

Kripto yatırım firması BlockTower Capital hacklendi. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre BlockTower Capital'in ana hedge fonu dolandırıcılar tarafından ele geçirildi ve kısmen boşaltıldı.

Veri sağlayıcısı PitchBook'a göre şirketin yönetim altında 1,7 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

Söz konusu kişilerden biri, fonların hala kayıp olduğunu ve bilgisayar korsanının yakalanamadığını, ancak firmanın paranın nasıl çalındığını belirlemek için blok zinciri adli tıp analistlerini istihdam ettiğini ve kısa süre önce sınırlı ortaklarını soygun hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

"150 MİLYON DOLARLIK BİR GİRİŞİM FONU OLUŞTURMUŞTU"

Araştırma firması TRM Labs'a göre, kripto hackleri dijital varlık endüstrisini sarsmaya devam ediyor ve dolandırıcılar geçen yıl projelerden yaklaşık 1,7 milyar dolar çaldı.

2017 yılında kurulan BlockTower'ın Miami ve New York'ta ofisleri bulunuyor ve aralarında fungible olmayan token geliştiricisi Dapper Labs, oyun stüdyosu Sky Mavis ve başarısız TerraUSD stablecoin'in yaratıcısı Terraform Labs'ın da bulunduğu şirketlere yatırım yaptı. Firma 2022 yılında 150 milyon dolarlık bir girişim fonu oluşturmuştu.

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