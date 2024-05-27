CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanyada iş dünyasının ekonomiye güveni sabit kaldı

Almanyada iş dünyasının ekonomiye güveni sabit kaldı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni art arda 3 aylık artışın ardından mayısta sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 13:31

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 13:31

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı mayıs ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Almanya'da nisanda 89,3 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, mayısta değişmeyerek sabit kaldı.

Böylece Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde 3 aylık artışın ardından durgunluk yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 90,4 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo anketine göre, Beklentiler Endeksi 89,7 puandan 90,4 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi 88,9 puandan 88,3 puana indi.

Ankette, sanayi, ticaret ve inşaat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü, hizmet sağlayıcılarında ise kötüleşme olduğu belirtildi.

"ALMANYA EKONOMİSİ ADIM ADIM KRİZDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya ekonomisi adım adım krizden çıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ancak Almanya ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs petrol talebi için 2034’e işaret etti Goldman Sachs petrol talebi için 2034'e işaret etti 27 Mayıs 2024 08:38
Bill Gross’tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı Bill Gross'tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı 27 Mayıs 2024 08:34
İran günlük ham petrol üretimini 4 milyon varile çıkaracak İran günlük ham petrol üretimini 4 milyon varile çıkaracak 26 Mayıs 2024 11:04
Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde 25 Mayıs 2024 11:36
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Mayıs 2024 10:15
Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı 25 Mayıs 2024 09:33
ABD’de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi 24 Mayıs 2024 18:59
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 27 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 27 Mayıs 2024 08:54
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 24 Mayıs 2024 16:42
Yaptırımlar Rusya’da ihracat ve ithalatı etkiliyor Yaptırımlar Rusya'da ihracat ve ithalatı etkiliyor 24 Mayıs 2024 15:38
EPİAŞ’ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti EPİAŞ'ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti 24 Mayıs 2024 14:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,03
%0,2031
BORSA
1.000,91
%0,0913
ALTIN
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.005,14
%0,5144
BORSA
1.247,40
%24,7397
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.078,94
%7,8937
BORSA
1.321,37
%32,1374
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.335,54
%133,5538
BORSA
2.232,42
%123,2422
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler