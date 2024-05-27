Almanyada iş dünyasının ekonomiye güveni sabit kaldı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı mayıs ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Almanya'da nisanda 89,3 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, mayısta değişmeyerek sabit kaldı.

Böylece Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde 3 aylık artışın ardından durgunluk yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 90,4 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo anketine göre, Beklentiler Endeksi 89,7 puandan 90,4 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi 88,9 puandan 88,3 puana indi.

Ankette, sanayi, ticaret ve inşaat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü, hizmet sağlayıcılarında ise kötüleşme olduğu belirtildi.

"ALMANYA EKONOMİSİ ADIM ADIM KRİZDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya ekonomisi adım adım krizden çıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ancak Almanya ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.