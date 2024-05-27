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ECB üyesi Villeroy: Faiz indirimi için ciddi bir alan var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi için ciddi bir alan var olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 15:35

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 15:35

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için bolca alanı olduğunu ve uzun vadede gevşemeye yönelik mevcut piyasa beklentilerinin makul olduğunu söyledi.

Villeroy'un "tamamlanmış bir anlaşma" olarak nitelendirdiği önümüzdeki ay yapılacak ilk faiz indiriminin ardından, ECB politika yapıcıları arasında gevşemenin ne kadar hızlı ve ne kadar ileri götürüleceği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Boersen Zeitung gazetesine verdiği demeçte Villeroy, ECB'nin Haziran ayından sonra "maksimum opsiyonellik" yaklaşımını benimsemesi gerektiğini defalarca dile getirdi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KORUYALIM"

ECB'nin ekonomik tahminleri güncellendiğinde yalnızca çeyrekte bir kez kesintiye gitmesi gerektiği yönündeki önerilere karşı çıkan Villeroy, "Temmuz ayına şimdiden söz verelim demiyorum, ancak zamanlama ve hız konusunda özgürlüğümüzü koruyalım," diye ekledi.

Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nin temel ücret göstergelerinden birinde görülen artışın görünümde bir miktar belirsizlik yarattığını ancak bu verilerin büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Villeroy, "Benim için hizmet enflasyonu ücretlerden ya da marjlardan daha önemli" dedi.

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