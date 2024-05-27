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Çin'in elektrik kurulu gücü 3 bin gigavatı geçti

Çin'in elektrikte kurulu gücü nisan sonu itibarıyla 3 bin gigavatı aştı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 16:22

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 16:22

Çin Elektrik Konseyi verilerine göre, ülkenin elektrik kapasitesi 2011'de 1000 gigavatı, 2019'da 2 bin gigavatı geçti. Bu yıl nisan sonu itibarıyla ise elektrikte kurulu kapasite 3 bin 9 gigavata ulaştı.

Söz konusu toplam kurulu toplam gücün 1398 gigavatı termik santrallerden, 671 gigavatı güneş enerjisi santrallerinden (GES), 458 gigavatı rüzgar enerjisi santrallerinen (RES), 425 gigavatı hidroelektrik santrallerinden ve yaklaşık 57 gigavatı ise nükleer enerji santrallerinden oluştu.

GES ve RES'ler toplam kapasite içinde yüzde 35'ten fazla paya sahip bulunuyor. Yenilenebilir enerjide kapasitesini hızla artıran Çin hükümeti, dünyada da 200'den fazla ülkeye rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanları ihraç ediyor.

Çin'in 2023 ihracatında güneş enerjisi teknolojilerinin payı 245,3 milyar dolar, rüzgar enerjisi teknolojilerin payı ise 33,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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