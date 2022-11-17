Çin Merkez Bankası, enflasyonun özellikle talep tarafındaki değişiklikler ile birlikte yükselmesi olasılığına ciddi dikkat göstereceklerini belirtti. Ekonomiye desteği devam ettireceğini ve likiditeyi makul derecede bol tutacağını da vurguladı.

Global enerji arzındaki bozulmaların ve Çin'in M2 para arzındaki hızlı büyümenin yüksek enflasyona yol açabilecek potansiyel riskler olduğuna dikkat çeken Çin MB; COVID kontrolleri gevşetildikten sonra tüketici talebinin iyileşmesi ve bunun kısa vadede yapısal enflasyon baskılarını artırmasını beklediklerini de ifade etti.