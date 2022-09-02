Çin MB'nin likiditeyi makul seviyeye tutacağını ve sınır ötesi sermaye akışlarının genel olarak istikralı olduğunu ifade eden Çin Merkez Bankası Sözcüsü Ruan Jianhong, yurt içinde döviz arz ve talebinin dengeli olduğuna da işaret etti.

Konuşmasında, "Çin, pandeminin başından bu yana para politikasında aşırı teşviklere başvurmadı, para politikası ayarlamaları için alan bıraktı" ifadelerini kullanan Ruan, dengeli tüketici fiyatlarının da para politikası ayarlamaları için olumlu şartlar oluşturduğunu vurguladı.