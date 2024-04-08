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Çin Merkez Bankası kredilendirme programı oluşturacak

Çin Merkez Bankası 500 milyar yuan büyüklüğünde teknolojiyi yeniden kredilendirme programı oluşturacak.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 08:55

Çin Merkez Bankası ülkenin bilim ve teknoloji sektörlerini desteklemek için 500 milyar yuan (70 milyar dolar) büyüklüğünde bir yeniden kredi programı oluşturacak.

Program, 21 banka aracılığıyla küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerine %1.75 faiz oranıyla kredi sunacak.

Yapılan açıklamada, bir yıllık kredilerin her seferinde bir yıla kadar olmak üzere iki kez uzatılabileceği belirtildi.

Çin'in politika yapıcıları, emlak krizinin ve büyük ticaret ortaklarıyla yaşanan sürtüşmelerin yarattığı olumsuzlukların ortasında likiditeyi artırmaya ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde güveni yükseltmeye çalışıyor.

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