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Çin Ticaret Bakanı Avrupa gezisine çıktı

Çin Ticaret Bakanı, Çinli üreticiler ile birlikte Avrupa gezisine çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 08:45

Çin Ticaret Bakanı, önde gelen elektrikli otomobil ve batarya üreticileri BYD ve CATL ile bir araya gelerek Avrupa gezisine başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Wang Wentao Pazar günü Paris'te aralarında Geely'nin de bulunduğu 10'dan fazla işletmenin temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Wang, toplantı sırasında Pekin'in Çinli elektrikli araç firmalarının rekabet avantajı elde etmek için sübvansiyonlara güvenmediği yönündeki duruşunu yineledi ve ABD ve Avrupa'nın "kapasite fazlası" suçlamalarının temelsiz olduğunu söyledi.

Wang, "Çin'in elektrikli araç şirketleri rekabet avantajı elde etmek için sübvansiyonlara değil, sürekli teknolojik yeniliğe, mükemmel üretim ve tedarik zinciri sistemine ve hızlı gelişme için tam pazar rekabetine güveniyor" dedi.

Ayrıca Çin hükümetinin meşru hak ve menfaatlerini korumaları için firmaları aktif olarak destekleyeceğini söyledi.

AB'nin açtığı haksız sübvansiyon soruşturmanın Kasım ayına kadar sonuçlanması bekleniyor, ancak AB yürütme organı geçici vergileri daha erken uygulayabilir.

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