COVID-19 salgınının önüne geçmek için uygulanan tedbirler Çin'in sanayi üretiminde büyümenin daha da ivme kaybetmesine ve perakende satışların Mayıs ayından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşamasına yol açtı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler üretimin yüzde 3,6 büyümesini bekliyorlardı. Ekim ayında üretim yüzde 5,0 büyümüştü.

Perakende satışlar ise Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 daraldı. Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 0,15 düştü. Analistler perakende satışların gçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 ve Ekim ayına göre yüzde 0,5 düşmesini bekliyorlardı.

Çin'de Ocak-Kasım döneminde gayrimenkul yatırımları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azaldı. İlk 10 ayda ise yatırımlar yüzde 8,8 düşmüştü.

Sabit varlık yatırımları ise Ocak-Kasım dönemindoe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı. Beklenti yüzde 5,6 artış olacağı yönündeydi. Ocak-Ekim döneminde artış yüzde 5,8 olmuştu.