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Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'deki emlak yatırımları Aralık 2023'teki %24,0'lük düşüşe kıyasla 2024'ün ilk iki ayında yıllık bazda %9,0 azaldı.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 08:54

Çin'in kırılgan konut piyasasında daralma, hükümetin sektörde uzun süredir devam eden gerilemeyi durdurma çabalarının da desteğiyle, yavaşladı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'deki emlak yatırımları Aralık 2023'teki %24,0'lük düşüşe kıyasla 2024'ün ilk iki ayında yıllık bazda %9,0 azaldı.

Yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre %20,5 azalırken, geçen yılın Aralık ayındaki düşüş %23,0 olmuştu.

Taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları, Aralık 2023'teki %11,56'lık düşüşün ardından yıllık bazda %29,7 geriledi.

Çin'deki emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar, geçen yılın Aralık ayındaki %17,8'lik düşüşün ardından yıllık bazda %24,1 azaldı.

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