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Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Çin'de konut fiyatları şubat ayının ardından mart ayında da düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2025 09:15

Çin'in son konut piyasası verileri, konut fiyatlarının ve emlak yatırımlarının düşüşte olduğunu, ancak Pekin'in ABD'nin gümrük vergisi artışlarının ardından hala zayıf olan iç talebi artırmak için teşvikler sunmasıyla bazı küçük istikrar işaretleri olduğunu gösterdi.

The Wall Street Journal tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, hükümet tarafından araştırılan 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 düştü ve Şubat ayında kaydedilen aylık %0,14'lük düşüşten neredeyse hiç değişmedi.

Çin'in emlak sektörü, iç tüketimle birlikte, Pekin'in ABD ile tırmanan ticaret gerilimlerinin etkisini hafifletme çabalarının merkezinde yer alıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan rakamlar, Şubat ayında 45 olan konut fiyatlarının Mart ayında 41 şehirde aylık bazda düştüğünü gösterdi.

Yıllık bazda, büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatları Mart ayında %5,0 düşerek Şubat ayında kaydedilen %5,2'lik düşüşten biraz daha iyi bir seviyede gerçekleşti. 70 şehir arasında 68'inde yıllık bazda fiyat düşüşü kaydedilirken, bu oran Şubat ayındakiyle aynı oldu.

İstatistik bürosuna göre Çarşamba günü açıklanan ayrı bir veri, emlak yatırımlarının ilk çeyrekte %9,9 azaldığını ve Ocak-Şubat döneminde görülen %9,8'lik düşüşün biraz daha genişlediğini gösterdi.

Değer bazında konut satışları 2025'in ilk üç ayında yıllık bazda %0,4 gerileyerek yılın ilk iki ayındaki hızını korudu.

Müteahhitlerin yeni inşaat başlangıçları iyileşti ve Ocak-Şubat aylarında görülen %29,6'lık düşüşe kıyasla yıllık düşüş %24,4'e geriledi.

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