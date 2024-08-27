Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi firmalarının kârları yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 arttı. Sanayi şirketlerinin kârları Temmuz ayında son beş ayın en hızlı artışını gösterdi, ancak zayıf iç talep bu artışın devam edip etmeyeceğini sorgulatıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ilk 6 ayda %3,5'lik artıştan biraz daha hızlı olan bu artış, Ağustos ayının başlarındaki kasvetli fabrika üretimi, ihracat, fiyatlar ve banka kredisi rakamlarını takip etti.

2024'ün ilk yedi ayında kâr 4,099 trilyon yuan (575 milyar dolar) oldu.

Haziran ayında %3,6 olan büyük Çin şirketlerinin sanayi kârlarında artış oranı Temmuz ayında yıllık %4,1 oldu.

Sanayi şirketleri kar rakamları, ana faaliyetlerinden yıllık en az 20 milyon yuan (2.80 milyon $) gelir elde eden firmaları kapsıyor.