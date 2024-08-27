CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2024 09:02

Çin'de sanayi firmalarının kârları yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 arttı. Sanayi şirketlerinin kârları Temmuz ayında son beş ayın en hızlı artışını gösterdi, ancak zayıf iç talep bu artışın devam edip etmeyeceğini sorgulatıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ilk 6 ayda %3,5'lik artıştan biraz daha hızlı olan bu artış, Ağustos ayının başlarındaki kasvetli fabrika üretimi, ihracat, fiyatlar ve banka kredisi rakamlarını takip etti.

2024'ün ilk yedi ayında kâr 4,099 trilyon yuan (575 milyar dolar) oldu.

Haziran ayında %3,6 olan büyük Çin şirketlerinin sanayi kârlarında artış oranı Temmuz ayında yıllık %4,1 oldu.

Sanayi şirketleri kar rakamları, ana faaliyetlerinden yıllık en az 20 milyon yuan (2.80 milyon $) gelir elde eden firmaları kapsıyor.

İlginizi Çekebilir
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını düşürmenin zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını düşürmenin zamanı geldi 24 Ağustos 2024 08:20
Fed üyesi Collins: Hedeflerimizi resesyonu tetiklemeden başarabiliriz Fed üyesi Collins: Hedeflerimizi resesyonu tetiklemeden başarabiliriz 23 Ağustos 2024 15:06
Philadelphia Fed Başkanı’na göre faiz indirimi Eylül ayında başlamalı Philadelphia Fed Başkanı'na göre faiz indirimi Eylül ayında başlamalı 23 Ağustos 2024 11:54
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi 23 Ağustos 2024 11:03
BoJ Başkanı Ueda’dan faiz artırımına yeşil ışık BoJ Başkanı Ueda'dan faiz artırımına yeşil ışık 23 Ağustos 2024 10:19
Petrol fiyatları aşağı yönlü baskılanıyor Petrol fiyatları aşağı yönlü baskılanıyor 23 Ağustos 2024 09:54
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 23 Ağustos 2024 09:29
BDDK’dan Enpara Bank AŞ’ye faaliyet izni BDDK'dan Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni 23 Ağustos 2024 09:24
ECB üyesi Kazaks iki faiz indirimi daha öngörüyor ECB üyesi Kazaks iki faiz indirimi daha öngörüyor 23 Ağustos 2024 08:44
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 22 Ağustos 2024 16:12
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel arttı 22 Ağustos 2024 16:07
Yabancılar 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 22 Ağustos 2024 15:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler