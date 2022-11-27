Çin'de sanayi şirketlerinin karları, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, 10 ayda 6,98 trilyon yuan (yaklaşık 970 milyar dolar) oldu.

Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 7,6, giderleri de yüzde 10,6 artarken karları yıllık bazda yüzde 3 azaldı.

41 sanayi kolunun 19'unda kar artışları kaydedildi, 22'sinde ise karlılık düştü.

Sanayi kuruluşlarının karları ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarken artış ikinci çeyrek sonunda yüzde 1'e kadar gerilemiş, üçüncü çeyrek sonunda ise yüzde 2,3 azalmıştı.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR

Çin'de bu yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Çin ekonomisi 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydederken sonbaharla birlikte Kovid-19 vakalarındaki artış ve dış koşulların da kötüleşmesi nedeniyle hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor.

Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.