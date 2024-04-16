CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

Çin'de yeni konut satışlarındaki düşüş Mart ayında yavaşlasa da, konut fiyatları yıllık bazda daha hızlı düştü.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 09:13

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Mart ayında Çin'in 70 büyük kentinde yeni ev fiyatları aylık bazda %0,34 düştü. Şubat ayında fiyatlarda aylık düşüş %0,36 olmuştu.

70 şehirden 57'si Mart ayında bir önceki aya göre fiyat düşüşü bildirdi. Bu rakam Şubat ayında 59'du.

Açıklanan veriler ayrıca, Çin'in yeni konut satışlarında hem değer hem de yüzölçümü bazında düşüşlerin daraldığını gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu, değer bazında yeni konut satışlarının yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,6 azaldığını ve Ocak-Şubat dönemindeki %32,7'lik düşüşe kıyasla iyileşme gösterdiğini açıkladı.

Ocak-Mart döneminde yüzölçümüne göre yeni ev satışlarının bir önceki yıla göre %19,4 düştüğünü, yılın ilk iki ayındaki düşüşün ise %24,8 olduğunu söyledi.

Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları Mart ayında yıllık bazda %2,65 düşerek Şubat ayındaki yıllık %1,9'luk düşüşten daha hızlı geriledi. Yıllık bazda fiyat düşüşü bildiren şehir sayısı, Şubat ayındaki 57'den 58'e yükseldi.

Diğer emlak göstergeleri de zayıflığın devam ettiğini gösterdi. Yılın ilk iki ayındaki %9,0'luk düşüşe kıyasla Ocak-Mart döneminde emlak yatırımları bir önceki yıla göre %9,5 azaldı. Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Şubat dönemindeki %29,7'lik düşüşe kıyasla %27,8 azaldı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı 15 Nisan 2024 16:31
ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran’da faiz indirebilir ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran'da faiz indirebilir 15 Nisan 2024 16:03
Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2024 15:25
Almanya Başbakanı Scholz’dan Çinli otomobil üreticilerine adil rekabet çağrısı Almanya Başbakanı Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine "adil rekabet" çağrısı 15 Nisan 2024 14:25
Samsung, iPhone’u solladı! Samsung, iPhone'u solladı! 15 Nisan 2024 13:42
Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti 15 Nisan 2024 13:48
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 15 Nisan 2024 12:13
Çin nükleer enerjide dünya lideri oldu Çin nükleer enerjide dünya lideri oldu 15 Nisan 2024 12:16
İngiltere’nin İran’a yönelik yaptırımlar açıklaması bekleniyor İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımlar açıklaması bekleniyor 15 Nisan 2024 12:10
Almanya’nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı Almanya'nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı 15 Nisan 2024 12:06
New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı 15 Nisan 2024 11:52
Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor 15 Nisan 2024 11:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,50
%0,2503
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,85
%-0,2153
DOLAR
981,53
%-1,8466
EURO
1.282,81
%28,2813
ALTIN
1.006,34
%0,6339
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.103,13
%10,3129
EURO
1.358,89
%35,8891
ALTIN
1.089,64
%8,9636
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.130,93
%13,0933
EURO
2.295,81
%129,5805
ALTIN
1.900,65
%90,0653
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler