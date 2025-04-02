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Çin'den ABD ile görüşme mesajı

Çin, ABD ile görüşmenin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu söylüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 09:16

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin herhangi bir görüşme yapmadan önce, Pekin'in Amerika'daki fentanil krizindeki iddia edilen rolü nedeniyle Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini kaldırması çağrısında bulundu.

Yi, Rusya'nın devlet haber servisi RIA Novosti'ye verdiği röportajda, "ABD tarafı gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa, haksız tarife artışını iptal etmeli ve Çin tarafıyla eşit istişarelerde bulunmalıdır" dedi.

Fentanil, Trump'ın Pekin'i uyuşturucuların ve öncüllerinin ABD'ye girmesini engellemek için çok az şey yapmakla suçlamasıyla ABD-Çin ilişkilerinde bir çatışma noktası haline geldi. Çin de Trump yönetimini sorunu tarifeleri artırmak için bir bahane olarak kullanmakla suçladı.

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