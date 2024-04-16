Çin'in ekonomik ivmesinden soğuma işaretleri

Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in ekonomik ivmesi yılın ilk iki ayındaki güçlü başlangıcın ardından Mart ayında soğuma işaretleri gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, iç tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışların Mart ayında bir önceki yıla göre %3,1 arttığını, Ocak-Şubat döneminde ise yıllık bazda %5,5 artış kaydedildiğini açıkladı.

Bu sonuç, The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlerin beklediği %4,6'lık büyüme oranının altında kaldı.

Sanayi üretimi ise Mart ayında bir önceki yıla kıyasla %4,5 artarak yılın ilk iki ayındaki %7,0'lik artışın ve ankete katılan ekonomistlerin beklediği %5,5'lik büyümenin çok altında kaldı.

Sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarken, Ocak-Şubat dönemindeki yıllık artış %4,2 oldu. Ekonomistler 2024 yılının ilk üç ayı için büyüme oranının %4,2 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.