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Çin'in ihracat ve ithalatı beklentileri aştı

Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki ihracat ve ithalat büyümesi beklentileri aştı.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:29

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, yılın ilk 2 ayında ihracat bir önceki yıla göre %7,1 arttı. Analistler ise sadece yüzde %1,9 artış yaşandığını tahmin ediyorlardı.

Ocak-Şubat döneminde ithalat da %1,5 olan tahminlerin üzerinde yüzde %3,5 artış gösterdi.

Çin Gümrük İdaresi, bu yıl Şubat ayına denk gelen Ay Yeni Yılı'nın değişen zamanlamasından kaynaklanan çarpıklıkları düzeltmek için Ocak ve Şubat ayı ticaret verilerini bir arada yayınlıyor.

Yılın ilk 2 ayında Çin'in ticaret fazlası, 103,7 milyar dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 125,16 milyar dolara yükseldi.

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