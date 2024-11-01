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Çin'in imalat sektörü aktivitesi genişlemeye başladı

Çin'de imalat faaliyetleri Ekim ayında küçük imalatçılar arasında yeniden genişlemeye başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2024 09:03

Caixin/S&P Global imalat satın alma yöneticisi endeksi Ekim ayında 50,3 olarak gerçekleşti ve 49,7 olan medyan tahmini aştı.

Endeks Eylül ayında 49.3, Ağustos ayında 50.4 ve Temmuz ayında 49.8 olarak açıklanmıştı.

Perşembe günü açıklanan resmi PMI verileri de Çin'de imalat faaliyetlerinin Nisan ayından bu yana ilk kez genişlediğini göstermişti.

Caixin serisi, daha büyük ve devlete ait firmalardan oluşan resmi PMI verilerine kıyasla daha çok ihracatçılara ve özel sektör şirketlerine odaklanma eğiliminde.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Hem arz hem de talep genişledi. Genel piyasa talebi toparlanırken, üretim istikrarlı bir şekilde arttı" dedi. Wang Zhi Çinli üreticilere verilen yeni siparişlerin de "altta yatan talep koşulları ve birbirini izleyen yeni iş geliştirme çabaları" sayesinde son dört ayın en hızlı artışını kaydettiğini belirtti.

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