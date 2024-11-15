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Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Çin'in sanayi üretimindeki büyüme ekim ayında yavaşladı ve perakende satışlar biraz daha canlanmış görünse de emlak sektöründeki talep sıkıntılarının azaldığına dair çok az işaret gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2024 08:39

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre %3 artarak Eylül ayındaki %5,4'lük hızına kıyasla yavaşladı. Ekonomistler sanayi üretiminde %5,6'lık artış bekliyorlardı.

Bununla birlikte, tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar ekim ayında %4,8 artarak eylül ayındaki %3,2'lik hızın üzerine çıktı. Perakende satışlar, şubat ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.

Perakende satışlardaki büyüme, bir hafta süren tatil ve 14 Ekim'de geçen yıla göre on gün önce başlayan yıllık Bekarlar Günü alışveriş festivaliyle desteklendi. Veri sağlayıcısı Syntun, büyük e-ticaret platformlarındaki satışların Bekarlar Günü etkinliğinde %26,6 artarak 1,44 trilyon yuana ulaştığını tahmin etti.

Sabit varlık yatırımları 2024 yılının ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 artış beklentisine karşılık %3,4 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise %3,4 oranında büyümüştü.

Buna karşılık, emlak yatırımları Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %10,3 oranında düşerek yılın ilk dokuz ayındaki %10,1'lik düşüşü derinleştirdi.

Ocak-Ekim döneminde yüzölçümüne göre emlak satışları bir önceki yıla göre %15,8 oranında düşerek Ocak-Eylül dönemindeki %17,1'lik düşüşten daha yavaş gerçekleşti.

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