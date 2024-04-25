Deutsche Bank karı beklentileri aştı

Deutsche Bank, sabit gelirli ticaret ve anlaşma yapmadaki canlanmanın yatırım bankasındaki geliri artırmasıyla ilk çeyrek kârında beklenenden daha iyi bir artış açıkladı.

Hissedarlara atfedilebilir net kar bu çeyrekte yüzde artarak 1 milyar 275 milyon euro (1,37 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Analistlerin 1,2 milyar euro olan beklentilerini aytı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde net kar 1 milyar 158 milyon euro seviyesindeydi.