ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın 2024 yılı toplam geliri, ECB’nin resmi raporunda belirtilen temel maaşının oldukça üzerinde çıktı. ECB raporunda Lagarde’ın yıllık temel maaşı 466.000 euro olarak yer alırken, ek ödemeler ve yan haklarla birlikte toplam kazancının yaklaşık 726.000 euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu da açıklanan maaşın %56 üzerinde bir gelir anlamına geliyor.

Financial Times'ın analizine göre; Söz konusu gelir, ABD Merkez Bankası Başkanı Jay Powell'ın federal yasayla 203.000 dolar (172.720 euro) ile sınırlandırılan maaşının neredeyse dört katına denk geliyor. Lagarde'ın kazancı büyük AB şirketlerinin CEO'larıyla kıyaslandığında mütevazı kalsa da, analiz ECB'deki sınırlı maaş şeffaflığını ortaya koyuyor. ECB, AB'deki halka açık şirketler için geçerli olan ayrıntılı ücret açıklama kurallarına tabi değil.

Almanya'daki sol-popülist BSW partisinin lideri ve AP üyesi Fabio De Masi, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing'in maaşını Lagarde'dan daha ayrıntılı açıkladığını belirterek durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Sewing'in 2024'teki kazancı 9,8 milyon euro oldu. De Masi, ECB'nin AB'deki şirketler için geçerli olan şeffaflık standartlarını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Lagarde'ın temel maaşı bile onu AB'nin en yüksek maaşlı yetkilisi yapıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yıllık maaşı %21 daha düşük. FT'nin hesaplamalarına göre Lagarde ayrıca konut ve diğer giderler için yaklaşık 135.000 euro yan hak, ayrıca Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yönetim kurulundaki görevinden 125.000 euro kazanıyor. ECB raporunda bu ek gelirler yer almıyor. BIS ise yalnızca tüm kurul üyelerinin toplam maaşını açıklıyor.

ABD yasaları gereği Powell, BIS yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor.

