CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB Başkanı'ndan ücret artışları açıklaması

ECB Başkanı'ndan ücret artışları açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Euro Bölgesi firmaları ücret artışlarını daha düşük kar artışları yoluyla absorbe ediyor olabilir" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 09:26

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi genelinde ücret artışının güçlü seyrettiğini ancak firmaların bu artışın bir kısmını fiyatları yükseltmek yerine daha düşük kar marjları yoluyla absorbe ediyor olabileceğini söyledi.

Lagarde Strasbourg'da yaptığı açıklamada "Ücret artışının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri açısından giderek daha önemli bir faktör haline gelmesi bekleniyor" dedi.

Parlamento oturumunda konuşan Lagarde, "Aynı zamanda, karların katkısı azalıyor, bu da beklendiği gibi işgücü maliyet artışlarının kısmen karlar tarafından tamponlandığını ve tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı 26 Şubat 2024 10:44
Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü 26 Şubat 2024 10:07
Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek 26 Şubat 2024 09:01
İngiltere’de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi İngiltere'de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi 26 Şubat 2024 08:58
Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor 26 Şubat 2024 08:54
Goldman Sachs Brent petrol için fiyat tahminini yükseltti Goldman Sachs Brent petrol için fiyat tahminini yükseltti 26 Şubat 2024 08:52
Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde 26 Şubat 2024 09:27
Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı 26 Şubat 2024 08:48
Rusya ile Çin’in yuan cinsinden kredi için görüştükleri doğrulandı Rusya ile Çin'in yuan cinsinden kredi için görüştükleri doğrulandı 26 Şubat 2024 08:44
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Şubat 2024 13:29
Çin DTÖ uyum raporundaki suçlamalara tepki gösterdi Çin DTÖ uyum raporundaki suçlamalara tepki gösterdi 26 Şubat 2024 08:42
ABD dolarında toparlanma ons altını geriletti ABD dolarında toparlanma ons altını geriletti 26 Şubat 2024 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,86
%0,3863
EURO
1.001,20
%0,1202
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.078,54
%7,8544
EURO
1.048,40
%4,8397
ALTIN
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.009,06
%0,9056
BORSA
1.105,73
%10,5728
EURO
1.110,57
%11,0573
ALTIN
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.142,50
%14,2504
BORSA
1.708,65
%70,8649
EURO
1.876,28
%87,6279
ALTIN
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.845,15
%84,5146
BORSA
BİST En Aktif Hisseler