ECB Başkanı'ndan ücret artışları açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi genelinde ücret artışının güçlü seyrettiğini ancak firmaların bu artışın bir kısmını fiyatları yükseltmek yerine daha düşük kar marjları yoluyla absorbe ediyor olabileceğini söyledi.

Lagarde Strasbourg'da yaptığı açıklamada "Ücret artışının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri açısından giderek daha önemli bir faktör haline gelmesi bekleniyor" dedi.

Parlamento oturumunda konuşan Lagarde, "Aynı zamanda, karların katkısı azalıyor, bu da beklendiği gibi işgücü maliyet artışlarının kısmen karlar tarafından tamponlandığını ve tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.