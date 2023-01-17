Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, 2022 yılının genişlemeci politikadan sınırlayıcı politikaya büyük geçiş yıl olduğunu söyledi.
ECB ekonomisti Lane: 2022 sınırlayıcı politikaya büyük bir geçiş yılı oldu
Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, 2022 sınırlayıcı politikaya büyük bir geçiş yılı olduğunu ifade ederek "ECB`nin bu yıl yaptığı faiz artırımları ile enflasyon hedefini yakalama konusunda kararlılığını kanıtladı" dedi.
Financial Times'a konuşan Lane, ECB'nin bu yıl yaptığı faiz artırımları ile enflasyon hedefini yakalama konusunda kararlılığını kanıtladığını ifade etti.
Enflasyonun aşağı getirilmesi için faiz oranlarının sınırlayıcı bölgeye getirilmesine ihtiyaç olduğunu ve bunu yapmakta olduklarını ifade eden Lane, "Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için gerekli faiz seviyesine henüz ulaşmadık" diye konuştu.
Lane, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getüirimlmesi için hükümetlerin de yüksek bütçe açıklarını aşağı çekmmeleri gerektiğini vurguladı.
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