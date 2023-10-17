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ECB ekonomistinden enflasyon açıklaması: Güven duymak için biraz zaman gerekli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik hedefine döndüğünden emin olabilmesi için muhtemelen önümüzdeki bahara kadar zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:13

Hollanda'da yayınlanan Het Financieele Dagblad'a konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, "Şahsen 2024 yılı ücret anlaşmaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım olacak ve birçok ülkenin bu bilgileri yayınlaması için gelecek yılın bahar aylarına kadar beklememiz gerekecek. Dolayısıyla enflasyonun %2'ye geri döneceğine dair yüksek derecede güven duyabilmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek" dedi.

Lane ayrıca, daha büyük ya da kalıcı enflasyon şokları yaşanması halinde ECB'nin daha fazlasını yapmaya açık olması gerektiğini savunarak faiz artırımlarına kapıyı açık tuttu.

Lane, "Ancak bu hedefe ulaşacağımızdan yeterince emin olduğumuzda politikayı normalleştirebiliriz. Ancak bu şu anda bulunduğumuz noktadan oldukça uzakta" dedi

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