ECB üyesi: Ekonomik büyüme hayal kırıklığı yaratabilir

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Euro bölgesinde büyümenin hayal kırıklığına uğratabileceğini ve enflasyonun da beraberinde aşağı gelebileceğini söyledi.

Euro bölgesi en az bir yıldır durgunluk yaşıyor ancak ECB ekonominin bu baharda hızlanmaya başlamasını bekliyor.

De Cos, "Büyümeye yönelik riskler açıkça aşağı yönlü" dedi.

Ancak De Cos, olası arz şokları nedeniyle enflasyona yönelik risklerin dengeli olduğu konusunda uyarıda bulundu. Gelen verilere bağlı olarak ECB'nin Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentisini tekrarladı.