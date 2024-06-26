Eski ECB üyesi: Kademeli politika gevşemesi bekliyorum

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon düştükçe faiz oranlarını kademeli olarak düşürebileceğini söyleyerek, yapışkan hizmet maliyetlerine ilişkin son zamanlardaki endişelerin çoğunun abartıldığını savundu.

Panetta, Helsinki'de yaptığı açıklamada, "Mevcut makroekonomik tablo, parasal duruşun normalleşmesiyle tutarlıdır. ECB bu süreci usulüne uygun olarak birkaç hafta önce başlattı ve temel senaryoda bunu kademeli ve sorunsuz bir şekilde sürdürecek" dedi.

Eski ECB yönetim kurulu üyesi Panetta, "Ayrıca iletişimlerimizde örtülü veya açık tahminlerden kaynaklanabilecek 'sıradan' sözlü yönlendirmelerden kaçınarak dikkatli olmalıyız" dedi.

Panetta ayrıca hizmet maliyetlerinin kalıcılığıyla ilgili bu fiyatların her zaman mallara göre daha hızlı arttığını savundu.

ECB, enflasyonun bu yılın geri kalanında yüzde 2 hedefinin üzerinde dalgalanacağını öngörüyor ancak fiyat artışının 2025 sonunda yüzde 2'ye çıkmasıyla birlikte enflasyondaki düşüşün gelecek yıl yeniden başlayacağını öngörüyor.