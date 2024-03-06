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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 15:04

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 15:04

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ocakta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 3,8 ile Romanya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 7,2, Romanya'da yüzde 6,7, Danimarka'da yüzde 5,9 arttı.

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