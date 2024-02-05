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Euro Bölgesinde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,8 düştü.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 13:35

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 13:35

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesinin 2023 yılı aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 10 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 10,6 düştü.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,5 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda en fazla yüzde 43,5 ile İrlanda'da, yüzde 20,5 ile İtalya'da ve yüzde 19,8 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 20,2, Slovakya'da yüzde 13,3, Slovenya'da yüzde 2 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise Yunanistan'da yüzde 1, Belçika'da yüzde 0,5 artarken, İrlanda'da yüzde 12, Hollanda'da yüzde 1,8 ve Estonya'da yüzde 1,4 geriledi.

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