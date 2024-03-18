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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 13:38

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 13:38

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, şubatta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

AB'de de ocakta yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,8'e geriledi. AB'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,79 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,42 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,36 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Romanya'da yüzde 7,1, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Estonya'da yüzde 4,4 ve Avusturya'da yüzde 4,2 oldu.

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