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Fed anketi enflasyon ve yüksek faizi risk olarak işaret etti

Fed anketi, ısrarcı enflasyon ve yüksek faizi finansal istikrar için temel riskler olarak işaret etti.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 08:44

Fed'in yaptığı son anket, ısrarcı enflasyon ve daha uzun süreli yüksek faiz oranlarını finansal istikrara yönelik temel riskler olarak gösterdi. Ankette, jeopolitik sorunlar ve 2024 ABD başkanlık seçimleri de "potansiyel olarak önemli bir şok kaynağı" olarak belirtildi.

Fed, 25 piyasa katılımcısı, akademisyen ve diğer kişilerle yaptığı altı aylık anketinde, "Temas kurulan kişiler, ticaret politikası ve tırmanan jeopolitik gerilimlerle ilgili diğer dış politika konuları da dahil olmak üzere çeşitli belirsizlik alanlarına dikkat çektiler. Ayrıca, Demokrat Joe Biden'ın Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump ile karşı karşıya geleceği Kasım ayındaki ABD seçimleriyle ilgili politika belirsizliğine de işaret ettiler" değerlendirmesi yer aldı.

Anket sonuçları, potansiyel sorunlu noktaları belirlemeye çalışmak için ekonomi genelinde kaldıraç ve risk alma gibi konuları inceleyen Fed'in en son Finansal İstikrar Raporu'nun bir parçası olarak dahil edildi.

Rapor, Fed'in enflasyondaki artışı yavaşlatmak amacıyla 1980'lerden bu yana en agresif faiz artırım döngüsünü başlatmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra yayınlandı; bu hamlenin ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve finans sektöründeki stresleri artıracağı tahmin ediliyordu.

Ancak son rapor, Fed'in enflasyonla mücadelesinde kendisinden öncekiler gibi, borçlanma maliyetlerinin çeyrek yüzyılın en yüksek seviyelerinde kalmasına rağmen finansal sisteme yönelik yaygın risklere dair çok az kanıt gösteriyor.

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