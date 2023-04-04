Fed üyesi Cook: Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD'de enflasyonun gerilemeye başladığının ancak sıkı iş gücü piyasasından, Çin'in yeniden açılmasından ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklığı fiyat baskılarının yayılmaya devam ettiklerini belirti.

Michigan Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşan Cook, ücret artışlarının bir miktar yavaşladığını gördüklerini ve bunun dezenflasyon sürecinin yolunda olduğuna işaret ettiğini belirtirken, henüz gelmeyi hedefledikleri noktada olmadıklarını da vurguladı.

Cook konuşmasında bankacılık sektöründe gelişmelerin ortaya çıkardığı belirsizlik karşısında kredilerin ne kadar sıkılaşacağının önemli olacağını belirtirken, kredilerde sıkılaşmanın özellikle küçük işletmeler için sıkıntı verici olabileceğine dikkat çekti.

Bununla birlikte kredilerde sıkılaşmanın GSYH'da hızlı bir düşüşe yol açmasını beklemediğini anlatan Cook, yetkililerin ekonomik verileri izlemeye devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.