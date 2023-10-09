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Fed üyesi: Faizlerin yeniden artırılması uygun olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, kaydedilen "kayda değer" ilerlemeye rağmen enflasyonun çok yüksek seyretmeye devam ettiği ve Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulmasının muhtemel olduğu görüşünü tekrarladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 08:53

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 08:53

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Connecticut Bankacılar Birliği'nde yaptığı konuşmada, "Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine zamanında geri döndürmek için faiz oranlarını daha da yükseltmesinin ve bir süre daha kısıtlayıcı bir seviyede tutmasının uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

Bowman, gelecek verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye getirmek için çok yavaş olduğunu göstermesi halinde, gelecekteki bir toplantıda federal fon faiz oranının yükseltilmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Cuma günü yayınlanan istihdam raporunu değerlendiren ve raporun "sağlam" istihdam büyümesini yansıttığını ifade eden Bowman, "Son veri revizyonlarının sıklığı ve kapsamı, ekonominin nasıl gelişeceğini tahmin etme görevini zorlaştırıyor" diye konuştu.

Bowman, önceki hükümet raporlarında istihdam artışına yönelik aşağı yönlü revizyonların, Fed'in gösterge gecelik faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında sabit tutma kararını geçen ay desteklemesine katkıda bulunduğunu da belirtti.

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